Demirci'de 2. el oto pazarı açıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 2. el oto pazarı hizmete girdi.

Demirci Belediyesince, ilçeye ticari ve ekonomik hareketlilik kazandırmak amacıyla Camiatik Mahallesi'ndeki açık pazaryeri otopark alanı 2. el oto pazarı olarak düzenlendi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ve MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz da pazar alanını ziyaret etti.

Başkan Kara, buradaki konuşmasında ilçedeki bir eksikliği daha gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Amacımız hem hemşehrilerimizin hem de çevre ilçelerdeki misafirlerimizin güvenli bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak. Katılımın bu denli yoğun olması projenin doğruluğunu kanıtladı." diye konuştu.

Polis ekipleri de pazarda dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirmede bulundu, broşür dağıttı.