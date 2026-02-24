Demirci'de iftarlıklar evlere ulaştırılıyor

Demirci Belediyesi ramazan ayında engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için hazırlanan iftarlıklar ekiplerce evlere ulaştırıyor.

Belediye bünyesinde yer alan aşevinde, görev yapan personeller tarafından hazırlanan iftarlıklar, özenle kaplara konularak ilçede belirlenen 330 ailenin evine götürülüyor.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada, ramazanın birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olduğunu belirterek, "Aşevimizde hazırlanan sıcak yemekleri yılın 365 günü vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz. Ramazan ayında ise bu hizmetimizi aynı titizlikle sürdürüyoruz. Kimsenin sofrası boş kalmasın, kimse kendini yalnız hissetmesin istiyoruz." dedi.