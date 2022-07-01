'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 323'e çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı - Burak Tekin - Güncel
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GÖZALTI SÜRESİ UZATILSIN TALEBİ'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları süren şüpheliler, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
GÖZALTI SÜRESİ UZATILSIN TALEBİ
'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları süren şüpheliler, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin gözaltı sürelerinin, 4 gün uzatılmasının talep edildiği öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Güncel