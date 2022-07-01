'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 323'e çıktı (2) GÖZALTI SÜRESİ UZATILSIN TALEBİ'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları süren şüpheliler, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. GÖZALTI SÜRESİ UZATILSIN TALEBİ 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları süren şüpheliler, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin gözaltı sürelerinin, 4 gün uzatılmasının talep edildiği öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Güncel Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Adliyesi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 323'e çıktı (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.