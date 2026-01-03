Isınmak için yaktığı ateşe tiner döken işçi yaralandı

Haberler

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir demir doğrama atölyesinde çalışan 20 yaşındaki Bilal Arpakçı, ısınmak için yaktığı ateşe tiner dökünce meydana gelen patlamada yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, Arpakçı hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde demir doğrama atölyesinde çalışan işçi Bilal Arpakçı (20), ısınmak için yaktığı ateşe tiner dökünce oluşan parlama ile yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Osmanbükü Mahallesi'ndeki bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalışanı Bilal Arpakçı, tenekede yaktığı ateşin sönmemesi için üzerine tiner döktü. Tinerin bir anda parlaması ile Arpakçı, alevlerin arasında kaldı. İş yerinde yangın çıkarken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Arpakçı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Arpakçı'nın durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

