Demir Direk Profiline Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Osmaniye'de bir apartman dairesinde demir direk profiline sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ekip, kediye zarar vermeden kurtarma işlemi gerçekleştirdi. Sağlık durumu iyi olan kedi, apartman sakinlerinden biri tarafından sahiplenildi.

OSMANİYE'de demir direk profiline sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, merkez Eyüp Sultan Mahallesi 5598 Sokak'taki Fatma Akkabak Apartmanı'nda meydana geldi. Binadan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, sesin demir direk profili içerisinden geldiğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri, hidrolik kesme aletiyle profilin ağzını dikkatlice genişleterek kediyi zarar vermeden kurtardı. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan yavru kedi, apartman sakinlerinden biri tarafından sahiplenildi.

Haber: İbrahim EMÜL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
