Demir Direk Profiline Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

OSMANİYE'de demir direk profiline sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, merkez Eyüp Sultan Mahallesi 5598 Sokak'taki Fatma Akkabak Apartmanı'nda meydana geldi. Binadan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, sesin demir direk profili içerisinden geldiğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri, hidrolik kesme aletiyle profilin ağzını dikkatlice genişleterek kediyi zarar vermeden kurtardı. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan yavru kedi, apartman sakinlerinden biri tarafından sahiplenildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,