TBMM'de Stajyer Kız Çocuklarının Cinsel İstismara Maruz Bırakıldığı İddiası... Hatimoğulları: Bu Olayın Üstünün Örtülmesine Müsaade Etmeyeceğiz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de stajyer kız çocuklarına yönelik cinsel istismar iddialarını kınayarak, olayın üstünün örtülmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Hatimoğulları, Meclis çatısı altında işlenen istismar suçunun takipçisi olacaklarını ve erkek şiddetine karşı mücadele edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de stajyer kız çocuklarının cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarına ilişkin olarak, "Bu bir utanç vesikasıdır! Bu olayın üstünün örtülmesine müsaade etmeyeceğiz! Meclis kadın grubumuz, kadın meclisimiz ve bütün kadınlarla birlikte Meclis çatısı altında işlenen istismar suçunun sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TBMM'de stajyer kız çocuklarının cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarına ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Meclis'te yaşanan istismar, çocuklar için her yerin birer suç mahali olduğunu bir kez daha gösterdi! Bu bir utanç vesikasıdır! Bu olayın üstünün örtülmesine müsaade etmeyeceğiz! Meclis kadın grubumuz, kadın meclisimiz ve bütün kadınlarla birlikte Meclis çatısı altında işlenen istismar suçunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Kurumsallaşan erkek şiddetine karşı bulunduğumuz her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz."

