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DEM Partisi Kobani Davası kararlarına tepki göstermek için açıklama yapmak istedi

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır İl Başkanlığı üyeleri, Kobani Davası kararlarına tepki göstermek amacıyla alışveriş merkezi önünde açıklama yapmak istedi. Polis izin vermedi ve güvenlik çemberi oluşturuldu.

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı üyelerinin Kobani Davası'na tepki göstermek için alışveriş merkezi önünde açıklama yapmasına polis izin vermedi. DEM Partililerin ısrar etmeleri üzerine etraflarında güvenlik çemberi oluşturuldu ve partililer güvenlik çemberi içinde açıklama yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır İl Başkanlığı üyeleri, Kobani Davası kararlarına tepki göstermek amacıyla Şanlıurfa kara yolunda bulunan bir alışveriş merkezi önünde açıklama yapmak istedi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Diyarbakır Valiliği'nin dün aldığı eylem ve etkinlik yasağı kararını hatırlatarak, açıklamaya izin verilmeyeceğini bildirdi. DEM Partililerin ısrarcı olmaları üzerine polis ekipleri, grubu çembere aldı. DEM Partililer güvenlik çemberi içinde açıklama yaptı.

DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin yaptığı açıklamada, Kaboni Davası'na ilişkin alınan kararı 'hukuksuz' olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye'de şu anda yargının almış olduğu bu karar askeri cunta mahkemelerine rahmet okutacak bir karardır. Kobani davasında bir hukuki darbe daha, bir siyasi darbe daha gerçekleştirilmiştir. Normalleşme ve yumuşama mesajlarının verildiği bu süreçte HDP, Kürt siyaseti, devrimciler ve demokratlar, iktidar tarafından siyaset sahnesinden silinmek isteniyor. Ama çok iyi bilsinler biz Kürtler, emekçiler, yoksullar yine her zaman olduğu gibi sahada omuz omuza dayanışarak bu kirli kararları boşa çıkaracaktır. Arkadaşlarımızı bir gün mutlaka özgürleştireceğiz. Selahattinlerle ve Figenlerle birlikte Türkiye demokrasisi için, demokratik bir Cumhuriyet için mücadele edeceğiz. Bu kararı verenler çok iyi bilsin ki, halklarımız için o günler uzak değil. O günlerin mücadelesini daha kararlı bir şekilde yürüteceğimizin sözünü veriyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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