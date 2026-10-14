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DEM Partili Koca, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne darbe saydı

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DEM Partili Koca, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne darbe saydı
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DEM Partili Perihan Koca, Halk TV'ye kayyım atanmasının halkın haber alma hakkını hedef alan basın özgürlüğüne darbe olduğunu söyledi. Koca, Halk TV'nin ve basın özgürlüğünün yanında olduklarını belirterek tüm kamuoyunu halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya davet etti.

(ANKARA) - Dem Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Saray rejimi medyaya 'ya benimsin ya kara toprağın' demektedir. Halk TV'nin ve basın özgürlüğünün yanındayız. Tüm kamuoyunu halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Saray rejimi darbe pratikleriyle faşizme doğru yol almaya devam ediyor. Şafak operasyonu ile Halk TV'ye kayyım atanması halkın haber alma hakkını hedef alan zaten kırıntısı kalan basın özgürlüğüne yapılmış bir darbedir. Saray rejimi medyaya 'ya benimsin ya kara toprağın' demektedir. Halk TV'nin ve basın özgürlüğünün yanındayız. Tüm kamuoyunu halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA
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