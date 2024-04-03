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DEM Partili Bakırhan'ı terleten soru: Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' sözlerine katılıyor musunuz?

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Van'da DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınarak mazbatanın AK Partili aday Abdulahat Arvas'a verilmesine yönelik karar protestolara neden oldu.

DEM PARTİ'DEN BASIN AÇIKLAMASI

Karara tepki göstererek Van'da protesto gösterileri düzenleyen kalabalık gruplar polis ve askerle karşı karşıya gelirken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuyla ilgili basın açıklamasında bulundu.

BAKIRHAN: NE ALAKASI VAR GÜNDEMİMİZLE?

Bir gazetecinin yönelttiği "Abdullah Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' sözlerine katılıyor musunuz?" sorusuyla gerilen Bakırhan muhabiri "Ne alakası var şu anki gündemimizle?" sözleriyle geçiştirdi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Tuncer Bakırhan Van Güncel Haberler

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