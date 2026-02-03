Haberler

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Disk'e Ziyaret

Güncelleme:
DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan ve beraberindeki heyet, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti.

DİSK'ten yapılan açıklamada, "DİSK Genel Merkezi'ni ziyaret eden DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan ve beraberindeki heyet, Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerimizle gündemdeki konulara dair görüş alışverişinde bulundu." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
