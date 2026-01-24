Dem Parti Yürüyüşüne Polisten Müdahale: Gözaltına Alınanlar ve Yaralananlar Oldu

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerle ilgili Aksaray'dan Saraçhane'ye yürüyüş gerçekleştirmek isteyen DEM Parti İstanbul İl Örgütü polisin engeli ve müdahalesiyle karşılaştı. Engellemelere rağmen yürümek isteyenlere polis zaman zaman biber gazı ve gaz fişeği ile müdahalede bulundu. Gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu.

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeleri protesto etmek için saat 15.00 sıralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Kurumlar Platformu'nun çağrısıyla Aksaray Meydanı'nda toplanan gruplar Saraçhane'ye yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Ancak polis engel oldu. Bunun üzerine ters yönde ve ara sokaklarda yürüyüşlerine devam eden kalabalığa polis zaman zaman biber gazı ve gaz fişeği kullanarak müdahale etti. Müdahale sırasında gazeteciler de zaman zaman hedef oldu.

Celal Fırat da yaralandı

Aralarında DEM Parti milletvekilleri Cengiz Çiçek, Burcugül Çubuk, Celal Fırat, DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Vedat Çınar Altan'ın da aralarında olduğu parti yöneticileri de müdahalelerden etkilendi. Yaralananlar, gözaltına alınanlar oldu. Yaralananlar arasında bulunan milletvekili Celal Fırat hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Aksaray Metro durağı önünde toplanan DEM Partililer, IŞİD aleyhine sloganlar atmaya devam etti. TOMA'lı ve çevik kuvvetli polis ablukası altında bekleyiş bir süre daha devam etti ve daha sonra dağılım gerçekleşti.