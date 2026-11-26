DEM Parti MYK, İzleme Komisyonu'na vereceği iki üyeyi görüşmek üzere toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti MYK, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Toplantıda TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na verilecek iki üyenin isimleri, Barış ve Demokratik Toplum Süreci ve 2027 bütçe görüşmeleri ele alınacak.
(ANKARA) - Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. MYK toplantısında, TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na verilecek iki üyenin isimleri ele alınacak.
Toplantının gündeminde "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ndeki son gelişmeler, gündemdeki siyasal gelişmeler ve TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu yer alıyor. Partinin İzleme Komisyonu'na vereceği iki komisyon üyesinin isimlerini tartışacağı öğrenildi.
İzleme Komisyonu için belirlenecek üyelerin parti bileşenlerini de temsil etmesine dikkat edileceği kaydedildi.
DEM Parti MYK toplantısında ayrıca "Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe Kampanyası" ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ele alınması bekleniyor.
Toplantıda, önümüzdeki 15 günlük döneme ilişkin rutin takvimsel planlamalar da gündeme alınacak.