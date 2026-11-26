DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında saat 10.30'da parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının gündeminde "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ndeki son gelişmeler, gündemdeki siyasal gelişmeler ve TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu yer alıyor. Partinin İzleme Komisyonu'na vereceği iki komisyon üyesinin isimlerini tartışacağı öğrenildi.

İzleme Komisyonu için belirlenecek üyelerin parti bileşenlerini de temsil etmesine dikkat edileceği kaydedildi.

DEM Parti MYK toplantısında ayrıca "Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe Kampanyası" ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ele alınması bekleniyor.

Toplantıda, önümüzdeki 15 günlük döneme ilişkin rutin takvimsel planlamalar da gündeme alınacak.