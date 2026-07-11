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Dem Parti Eş Genel Başkanları'ndan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci Yılında Anma Mesajı

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılında anma mesajı yayımladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesaplarından anma mesajı yayımladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Srebrenitsa'da 1995 yılında dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen soykırımın yıl dönümünde katledilen binlerce canı saygı ve özlemle anıyorum. Srebrenitsa ırkçılığın, nefret siyasetinin ve uluslararası sessizliğin nelere mal olabileceğinin unutulmaması gereken en acı derslerinden biridir. Boşnak halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Bir daha Srebrenitsa'ların yaşanmaması için barış, adalet ve ortak sorumluluk çağrısını yineliyorum."

HATİMOĞULLARI: KATLEDİLEN BİNLERCE CANI SAYGIYLA ANIYORUM

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da paylaştığı mesajda, "Avrupa'nın ortasında, dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde katledilen binlerce canı saygıyla anıyorum. Boşnak halkının dinmeyen acısını yürekten paylaşıyorum… Tüm soykırımlarla ve insanlığa karşı suçlarla yüzleşmek, 'bir daha asla' sözünü gerçeğe dönüştürmenin tek yoludur" dedi.

Kaynak: ANKA
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