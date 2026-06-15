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Tülay Hatimoğulları, Alevi Vakıfları Federasyonu ile Bir Araya Geldi

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Alevi Vakıfları Federasyonu heyetini partisinin genel merkezinde kabul etti.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Alevi Vakıfları Federasyonu heyeti ile bir araya geldi.

Dem Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Alevi Vakıfları Federasyonu heyeti ile DEM Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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