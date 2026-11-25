Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, sürecin hukuki boyutlarının ele alındığı kaydedildi.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, heyet üyeleri Buldan, Sancar ve Erol'un bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, görüşmede sürecin hukuki boyutları ile hasta tutuklular ve infaz sorunları başta olmak üzere cezaevlerindeki durumun ele alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA