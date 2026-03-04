Dem Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Makamında Ziyaret Etti

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldi. Bakan Gürlek, görüşmelere dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içerisinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Yüce Meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir" ifadesini kullandı.

DEM Parti İmrali Heyeti'nden TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i İçişleri Bakanlığı'nda ziyaret etti.

Bakan Gürlek, heyet ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin ilgili kurumları tarafından eşgüdüm içerisinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Yüce Meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir."

Kaynak: ANKA