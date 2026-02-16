Haberler

Dem Parti İmralı Heyeti, Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan ile Yaptıkları Görüşme Sonrası İmralı Adası'ndan Döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü. Görüşmeye ilişkin detayların yarın açıklanacağı belirtildi.

(ANKARA) - Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrası İmralı Adası'ndan döndü.

Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrası İmralı Adası'ndan döndü. DEM Parti basın bürosundan yapılan açıklamaya göre görüşmeye ilişkin İmralı Heyeti tarafından yarın açıklama yapılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru