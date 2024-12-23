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DEM Parti Heyeti Suriye’deki Gelişmeleri Değerlendirdi

DEM Parti Heyeti Suriye’deki Gelişmeleri Değerlendirdi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Irak'taki görüşmeleri kapsamında KYB Başkanı Bafel Talabani ile bir araya geldi ve celal Talabani'nin mezarını ziyaret etti. Hatimoğulları, Suriye'de demokratik bir sürecin inşa edilmesi konusunda görüşlerini paylaştı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın başkanlığındaki DEM Parti heyeti, dün Erbil'de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile görüşmesinin ardından bugün Süleymaniye'ye geçerek KYB'nin kurucusu Celal Talabani'nin mezarını ziyaret etti. Hatimoğulları, ziyaretlerine ilişkin " Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik ve Suriye'de özellikle demokratik bir sürecin inşa edilmesi konusunda halkların barış ve kardeşlik içinde yaşayabileceği demokratik bir zemini inşa etme konusunda da görüşlerimizi karşılıklı paylaştık" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ve Berdan Öztürk'ten oluşan heyet, dün Erbil'deki temaslarını tamamlayarak bugün Süleymaniye'ye geçti. Heyet, Erbil'de KYB Başkanı Bafel Talabani ve KYB İlişkiler Temsilcisi Derbas Kosret Resul ile görüştü.

DEM Parti heyeti, bugün Süleymaniye'deki temasları kapsamında KYB'nin kurucusu ve Irak'ın ilk Kürt Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin kabrini ziyaret etti. Hatimoğulları, temaslarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Mam Celal'in (Celal Amca) mezarında onu anmaya geldik ve Mam Celal Kürt halkının dört parça Kürdistan'da ulusal birliğini savunan, bunun için mücadele eden, aklıyla, fikriyle, stratejisiyle bunun için çalışma yürüten önemli bir siyasetçiydi. Orta Doğu'nun karmaşık ve kaotik denklemini en iyi çözebilen siyasetçilerden birisiydi. Onu bu makamda bir kez daha saygıyla anıyorum.

Bizler Kürdistan Bölgesel Yönetimine gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde özellikle Kürt halkının ulusal birliği ve dört parça Kürdistan'da yaşayan Kürt halkının kendi haklarının kazanılması için gerekli diyaloglarda müzakerelerde elbette bulunduk.

Aynı zamanda Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik ve Suriye'de özellikle demokratik bir sürecin inşa edilmesi konusunda halkların barış ve kardeşlik içinde yaşayabileceği demokratik bir zemini inşa etme konusunda da görüşlerimizi karşılıklı paylaştık. Ben şuna inanıyorum tam da demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesi için sağ olsaydı canı gönülden çalışacaktı. Şimdi de onun devamcısı olan değerli Bafel Talabani'nin aynı şekilde bu çalışmalara katkı verdiğini görüyoruz."

Hatimoğulları ve beraberindeki heyet, dün Erbil'de KYB Başkanı Bafil Talabani'nin yanı sıra KYB İlişkiler Temsilcisi Derbas Kosret Resul ile de görüşmüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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