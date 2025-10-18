DEM Parti Heyeti Almanya'da Ezidilerle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - DEM Parti heyeti, "Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları" kapsamında Almanya'nın Hannover kentinde yaşayan Ezidilerle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile Urfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın katıldığı toplantıda, toplumsal sorunlar, eleştiriler ve öneriler ele alındı.

Görüşmede, demokratik siyaset ve barış mücadelesinin güçlendirilmesi için atılabilecek ortak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.