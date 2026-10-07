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DEM Parti, Fransa'daki öğrenci eylemlerine destek verdi ve talepleri sahiplendi

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DEM Parti, Fransa'daki öğrenci eylemlerine destek verdi ve talepleri sahiplendi
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Fransa'da banliyö liselerinde başlayan öğrenci eylemlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, eğitim hakkını savunan öğrencilere yönelik polis şiddetinin son bulması ve taleplerinin kabul edilmesi istendi.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları, Fransa'da süren öğrenci eylemlerine ilişkin yaptıkları açıklamada, "Eğitim hakkını savunan öğrencilere yönelik polis şiddeti son bulmalı, öğrencilerin talepleri kabul edilmelidir. Bu meşru taleplerin uluslararası düzeyde takipçisiyiz" ifadesini kullandı.

Dem Parti Eş Genel Başkanları, Fransa'da süren öğrenci eylemlerine ilişkin açıklama yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fransa'da banliyö liselerinde başlayan öğrenci eylemleri, eğitim sistemindeki sorunları ve derinleşen eşitsizlikleri bir kez daha görünür kıldı. Türkiye'nin köklü öğrenci mücadele geleneğinin taşıyıcısı olan DEM Parti olarak dün olduğu gibi bugün de coğrafyalar değişse de gençliğin nitelikli ve eşit eğitim mücadelelerini destekliyoruz. Paris sokaklarındaki direniş tam da bu evrensel mücadelenin güncel ifadesidir. Fransa'da öğrencilerin, öğretmen açığının giderilmesi, fiziki okul koşullarının iyileştirilmesi, üniversiteye kabul sisteminin yarattığı adaletsizliklerin son bulması ve uzun ders saatlerinin yeniden düzenlenmesi yönündeki talepleri demokratik haklarıdır. Eğitim hakkını savunan öğrencilere yönelik polis şiddeti son bulmalı, öğrencilerin talepleri kabul edilmelidir. Bu meşru taleplerin uluslararası düzeyde takipçisiyiz. Dayanışma yaşatır."

"DAYANIŞMAYLA TAKİP EDİYORUZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Paris banliyölerindeki liselilerin yükselttiği itiraz, Fransa'daki eğitim sisteminin derinleşen eşitsizliklerini ve yapısal sorunlarını bir kez daha görünür kılıyor. DEM Parti olarak gençlerin eşit, nitelikli ve herkes için erişilebilir eğitim talebini sahipleniyoruz. Öğretmen açığının giderilmesi, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi, üniversiteye erişimdeki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve ağır ders yükünün hafifletilmesi öğrencilerin en temel haklarıdır. Geleceğini ve eğitim hakkını savunan liselilere yönelik polis şiddetine son verilmeli, sorunların çözümü baskıyla değil, diyalogla aranmalıdır. Dayanışma yaşatır. Fransız gençliğinin bu meşru mücadelesini dayanışmayla takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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