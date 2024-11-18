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DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kırsal alan yapılanmasına 1992'de Bitlis'ten katılan ve 1995 yılında etkisiz hale getirilen Gülşen Atalmış isimli şahıs için DEM Parti Esenyurt İlçe Binası'nda sözde anma etkinliği yapıldığı tespit edildi.

DEM PARTİ İLÇE EŞ BAŞKANLARI GÖZALTINDA

Konuya ilişkin operasyon düzenlenerek ilçe binasında yapılan aramalarda sözde anma etkinliğinde kullanılan materyallere, çok sayıda yasaklı yayına ve terörist elebaşının fotoğraflarına el konuldu. Düzenlenen operasyon sonucu Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.

DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları gözaltına alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Dem parti milli güvenlik sorunudur

Yorum Beğen22
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Haber Yorumlarıufka dair:

nerede demokrasi özgürlük barış

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıMehmet Altun:

Bu işte bir terslik yokmu Abdullah öcalan meclise gelsin diyorlar eline silah almamış demokratik yollarla halkın oyunu almış siyasetçileri içeri atıyorlar Hani silahı bırakın siyasetle ne istiyorsanız mecliste hakkınızı arayın deniliyordu

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Haber YorumlarıMGk:

Dem partililer çoğunluk da oldukları yerde kimseye propaganda izni vermezler ama kendileri her yerde at oynatmak ister

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