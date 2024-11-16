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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan'ı Ziyaret Etti

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile kayyum atamaları ve olası çözüm süreci gibi konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki DEM Parti heyeti, kayyum atamaları ve olası çözüm süreci konuları başta olmak üzere muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları ziyaretleri kapsamında Balgat'ta bulunan merkezinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile bir araya geldi.

DEM Parti heyeti, saat 15.30'da ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile DEVA Partisi'nin Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan'ı Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA / Güncel
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