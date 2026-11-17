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(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan, lösemi hastası Newroz Bozkurt'un serbest bırakılması için çağrı yaptı. Bakırhan, "Newroz Bozkurt'un yaşam hakkı için daha fazla beklenmemeli. Newroz Bozkurt derhal serbest bırakılmalı, tedavi hakkı sağlanmalıdır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla hasta tutuklu Newroz Bozkurt'un serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Bozkurt'un lösemi hastası olduğuna dikkat çeken Bakırhan şunları kaydetti:

"Cezaevlerinden her hafta yeni bir ölüm haberi alırken, hasta tutsakların yaşam hakkını ihlal eden herhangi bir gerekçeyi reddediyoruz. Lösemi hastası Newroz Bozkurt yoğun bakımda; ancak hala tutuklu. Ağır hasta bir insanın tedaviye erişiminin ve yaşam hakkının tehlike altına atılması kabul edilemez. Newroz Bozkurt'un yaşam hakkı için daha fazla beklenmemeli. Newroz Bozkurt derhal serbest bırakılmalı, tedavi hakkı sağlanmalıdır."

Hatimoğlulları ise şunları söyledi:

"Lösemi hastası Newroz Bozkurt yoğun bakımda; hala tutsak. Hasta tutsakları ölüme terk eden bu anlayışı kabul etmiyoruz. Newroz Bozkurt ve tüm hasta tutsaklar derhal serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA