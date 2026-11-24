(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarının mesajında şu ifadelere yer verildi:

"TBMM eski Başkanı ve bir dönem CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Sayın Hikmet Çetin'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhum Çetin siyasi hayatı boyunca diyalog ve uzlaşıyı ilke edinmiş, Türkiye siyasetinde iz bırakmıştır. Son yıllarda da Türkiye'de barışın ve demokrasinin kalıcı olarak tesis edilmesi gerektiğini vurgulamış ve bu yönde çaba göstermiştir. DEM Parti olarak Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve siyasi yol arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA