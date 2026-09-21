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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Berlin seçimini kazanan Sol Parti adayı Eralp'i kutladı

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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Berlin seçimini kazanan Sol Parti adayı Eralp'i kutladı
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Berlin Eyalet Meclisi seçimini kazanan Sol Parti adayı Eralp'i kutladı. Açıklamada, Eralp'in Berlin'in daha adil, özgür ve yaşanabilir bir kent olmasına katkı sunacağı belirtildi.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde birinci olan Almanya Sol Parti (Die Linke) adayı Elif Eralp'i ve Sol Parti'yi kutladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde birinci olan Almanya Sol Parti (Die Linke) adayı Elif Eralp'i ve Sol Parti'yi kutladı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde birinci olan Almanya Sol Parti (Die Linke) adayı Elif Eralp'i ve Sol Parti'yi kutluyoruz. Berlin siyasetinde elde ettikleri bu önemli başarı eşitliğin, demokrasinin ve çoğulcu siyasetin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Sayın Eralp'in seçim sürecinde ortaya koyduğu emeğin ve mücadelenin Berlin'in daha adil, özgür ve yaşanabilir bir kent olması yönünde önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz.Kendisini ve tüm Sol Partili yoldaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Kaynak: ANKA
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