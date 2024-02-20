DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Dünya Anadil Günü'nde Kürtçe konuştu

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Dünya Anadil Günü nedeniyle bugün TBMM grup toplantısındaki konuşmasını Kürtçe yaptı.

Dem Parti grubu bugün toplandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 21 Şubat Dünya Anadil Günü dolayısıyla açıklamalarını Kürtçe yaptı. Bakırhan'dan sonra kürsüde ayrıca Arapça, Lazca, Süryanice ve Ermenice dillerinde konuşmalar da yapıldı.

Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, Zazaca konuşma yaparken; Bereket Kar Arapça, Zeyno Bayram Gürcüce ve Lazca konuştu. Murat Mıhçı ise grup toplantısında Ermenice konuşma yaptı.