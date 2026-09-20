DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Musa Anter'i 34. yılında andı

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gazeteci Musa Anter'i, vefatının 34'üncü yılında anarak, "Kalemini susturamadılar, sözünü unutturamadılar. Ape Musa'yı saygı, sevgi ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Musa Anter'i, vefatının 34'üncü yılında andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hatimoğulları'nın açıklaması şöyle:

"Bir halkın dilini, hafızasını ve hakikatini susturabileceklerini sandılar. Musa Anter ömrü boyunca kalemiyle buna karşı çıktı, gerçekleri yazmaktan asla vazgeçmedi. 34 yıl önce Amed'de Ape Musa ile birlikte yok edilmek istenen, onun güçlü iradesi ve ardında bıraktığı özgür basın geleneğiydi. Başaramadılar. O gelenek kuşaktan kuşağa aktarıldı, özgür basın emekçilerinin kaleminde yaşamaya devam etti. Kalemini susturamadılar, sözünü unutturamadılar. Ape Musa'yı saygı, sevgi ve özlemle anıyorum."

Kaynak: ANKA