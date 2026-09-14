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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: LGBTİ+ örgütlerine ve hak savunucularına yönelik baskılara son verilsin

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: LGBTİ+ örgütlerine ve hak savunucularına yönelik baskılara son verilsin
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, LGBTİ+'lara yönelik baskı ve gözaltıları eleştirerek, "Gözaltındakiler ve tutuklananlar derhal serbest bırakılsın" çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, LGBTİ+'lara yönelik baskı ve gözaltıları eleştirerek, "Gözaltındakiler ve tutuklananlar derhal serbest bırakılsın" çağrısında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"'Ailem güvende' diyerek bir ailenin LGBTİ+ çocuğunu hedefe koyuyorsanız, kimi kimden koruyorsunuz? Kadın örgütlerinin ortak bildirisinde söylediğimiz gibi: 'Ne aile güvende ne de hiçbirimiz'… LGBTİ+'lar bu toplumun da hayatın da parçasıdır. Onları tehdit görmek, nefret suçlarının hedefi haline getirmek, gözaltı ve tutuklamalarla örgütlenmelerini kriminalize etmeye çalışmak antidemokratiktir ve kabul edilemez. Korunması gereken bütün yurttaşların yaşamı, hakları ve özgürlükleridir. Gözaltındakiler ve tutuklananlar derhal serbest bırakılsın. LGBTİ+ örgütlerine ve hak savunucularına yönelik baskılara son verilsin!"

Kaynak: ANKA
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