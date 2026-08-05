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Bakırhan'dan Milli Dayanışma Kanun Teklifi'ne destek: '86 milyona hayırlı olsun'

Bakırhan'dan Milli Dayanışma Kanun Teklifi'ne destek: '86 milyona hayırlı olsun'
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, bu imzanın barış, demokrasi ve ortak gelecek için atıldığını belirterek, 'Yolumuz açık olsun, geleceğimiz ortak olsun, barışımız kalıcı olsun' dedi.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin, "Şimdiden yasa 86 milyona hayırlı olsun. Yolumuz açık olsun, geleceğimiz ortak olsun, barışımız kalıcı olsun" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir metnin altına atılmış bir imza değil. Barışa, demokrasiye ve ortak geleceğimize atılmış bir imzadır. Şimdiden yasa 86 milyona hayırlı olsun. Yolumuz açık olsun, geleceğimiz ortak olsun, barışımız kalıcı olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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