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DEM Parti'den Barzani'nin ofisine saldırı sonrası taziye

DEM Parti'den Barzani'nin ofisine saldırı sonrası taziye
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DEM Parti, Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisinin İHA'larla hedef alınmasının ardından Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın Barzani ile telefon görüşmesi yaptığını, saldırıyı kınadığını ve bölgedeki gerilimi artıran bu tür eylemlerin tehlikeli olduğunu belirterek Bağdat yönetimini olayı aydınlatmaya çağırdığını açıkladı.

(ANKARA) - DEM Parti tarafından yapılan açıklamada "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı Sayın Mesrur Barzani'nin ofisinin dün gece saatlerinde İHA'larla hedef alınması üzerine Sayın Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erbil'deki ofisinin iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef almasının ardından, Tuncer Bakırhan'ın, Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı Sayın Mesrur Barzani'nin ofisinin dün gece saatlerinde İHA'larla hedef alınması üzerine Sayın Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Eş Genel Başkanımız yaptığı görüşmede, DEM Parti olarak saldırıyı kınadığımızı ifade etti. Sayın Barzani'ye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne ve Kürt halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletti ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtti. Bu vesileyle bölgede savaşı ve gerilimi yeniden gündemde tutan, istikrarsızlığı derinleştiren bu tür saldırıları tehlikeli bulduğumuzu belirtiyor ve Bağdat yönetimini, olayı aydınlatmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
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