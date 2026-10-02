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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Dursun Altun için başsağlığı mesajı yayımladı.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Dursun Altun için başsağlığı mesajı yayımladı.
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Dursun Altun'un son yolculuğuna uğurlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakırhan, Altun'un hastalığına rağmen devrimci mücadeleden ve parti çalışmalarından geri durmadığını belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bugün emektar, devrimci ve fedakar arkadaşımız Dursun Altun'u son yolculuğuna uğurladık. Devri daim, menzili ışık, mekanı pak olsun" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı şunları kaydetti:

"Bugün emektar, devrimci ve fedakar arkadaşımız Dursun Altun'u son yolculuğuna uğurladık. Devri daim, menzili ışık, mekanı pak olsun. Dursun arkadaşımız, hastalığına rağmen kendisini hiçbir zaman devrimci mücadeleden ve partimizin çalışmalarından geri tutmayan bir arkadaşımızdı. Geride emeğini, dostluğunu ve dayanışmasını bıraktı. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Anısı ve emeği hep bizimle yaşayacak."

Kaynak: ANKA
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