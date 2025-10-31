DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Yeni Çözüm Süreci Açıklamaları

(IĞDIR) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Iğdır'da partililerle bir araya geldiği toplantıda yeni çözüm sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin ortağı olacağız, bu cumhuriyeti demokratikleştirerek birlikte yaşayacağız. O günler uzak değil. Çok önemli bir süreç yürütüyoruz. DEM Parti olarak bu sürecin bir tarafıyız" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Iğdır İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Bakırhan, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuşmasında, yeni çözüm sürecine ilişkin açıklamada bulunan Bakırhan, çok önemli bir süreç yürüttüklerini söyledi. Yeni sürecin ilerlemesi için DEM Parti olarak çaba sarf ettiklerini anlatan Bakırhan, şunları söyledi:

"Sizin seçtiğiniz iradeyi artık kimse yok saymayacak, iradenize kayyım atanmayacak. Kendi dilimizle çocuklarımız öğrenim görecek, dilimizin asimile edilmesi duracak. Kürtlerin geçmişi ve kahramanlıkları da tarih kitaplarında yer alacak. Sayın Öcalan'ın deyimiyle eşit yurttaş olacağız, Cumhuriyetin ortağı olacağız, bu cumhuriyeti demokratikleştirerek birlikte yaşayacağız. O günler uzak değil. Çok önemli bir süreç yürütüyoruz. DEM Parti olarak bu sürecin bir tarafıyız. Bütün samimiyetimizle bu süreç ilerlesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Binlerce toplantı, binlerce buluşma yaptık. Karadeniz'den tutalım Marmaris'e kadar... Biz bütün samimiyetimizi ortaya koyduk. Şimdi samimiyet sırası iktidarda ve devlette."

'Bu mücadele, bu ödediğimiz bedeller bir gün karşılığını bulacak'

Önümüzdeki dönemi Kürtlerin hukukunu tanıtacak bir mücadele dönemi olarak yorumlayan Bakırhan, sürece sahip çıkılması çağrısında bulunarak, "Sahip çıkalım ki sürgündeki yüz binlerce insanımız yurduna dönsün. Sahip çıkalım ki çocuklarımız Kürtçe öğrensin, Kürtçe konuşsun, Kürtçe eğitim görsün. Sahip çıkalım ki devletin ekonomideki yüz yıllık ayrımcı politikaları bitsin. Kürt illerinde sanayinin sesi yok. Var mı? Sizin emeğiniz ve mücadeleniz boşa gitmedi. Bugün Türkiye'nin en büyük üçüncü partisiyiz. Sizin oylarınızla Meclis'te sizi temsil ediyoruz. Bu mücadele, bu ödediğimiz bedeller bir gün karşılığını bulacak" diye konuştu.