Haberler

Demirtaş'a "Cumhurbaşkanına Hakaretten" Hapis Cezası... Tuncer Bakırhan: "Böyle Yargı Kararları Barış Umuduna Darbe Vuruyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Selahattin Demirtaş'a verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına tepki göstererek, siyasi mahpusların serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Selahattin Demirtaş'a "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına tepki göstererek, "Bu darbeci akıl derhal durdurulmalı, sevgili Demirtaş ve tüm siyasi mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına tepki gösterdi.

Bakırhan, şunları kaydetti:

"Değerli yol arkadaşımız Selahattin Demirtaş'a, cumhurbaşkanına hakaret bahanesiyle hapis cezası verilmesini reddediyoruz, bu kararı tanımıyoruz. Böyle yargı kararları, barışı inşa etme yolunda büyük engeller çıkarıyor ve adaletsizlikleri büyüterek barış umuduna darbe vuruyor. Bu darbeci akıl derhal durdurulmalı, Sevgili Demirtaş ve tüm siyasi mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır. Barışın yolu, darbeci yargı kararlarıyla değil, özgürlükler ve adaletle örülür."

Kaynak: ANKA / Güncel
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı

Anlaşma tamam! İşte yeni takımı
Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza

Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Elif Kumal'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı

Elif'in sudan çıkarılan aracındaki bulgular kafa karıştırdı
Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda