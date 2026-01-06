Demirtaş'a "Cumhurbaşkanına Hakaretten" Hapis Cezası... Tuncer Bakırhan: "Böyle Yargı Kararları Barış Umuduna Darbe Vuruyor"

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Selahattin Demirtaş'a "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına tepki göstererek, "Bu darbeci akıl derhal durdurulmalı, sevgili Demirtaş ve tüm siyasi mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına tepki gösterdi.

Bakırhan, şunları kaydetti:

"Değerli yol arkadaşımız Selahattin Demirtaş'a, cumhurbaşkanına hakaret bahanesiyle hapis cezası verilmesini reddediyoruz, bu kararı tanımıyoruz. Böyle yargı kararları, barışı inşa etme yolunda büyük engeller çıkarıyor ve adaletsizlikleri büyüterek barış umuduna darbe vuruyor. Bu darbeci akıl derhal durdurulmalı, Sevgili Demirtaş ve tüm siyasi mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır. Barışın yolu, darbeci yargı kararlarıyla değil, özgürlükler ve adaletle örülür."