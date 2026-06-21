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Dem Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Gökçeada Cemevi ve Bozcaada-Gökçeada Metropoliti Kyrillos Sykisi'yi Ziyaret Etti

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gökçeada Cemevi ve Bozcaada-Gökçeada Metropoliti Kyrillos Sykisi'yi ziyaret ederek, farklı inanç ve kimliklerin bir arada yaşamasının önemini vurguladı.

(ÇANAKKALE) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gökçeada Cemevi ve Bozcaada-Gökçeada Metropoliti Kyrillos Sykisi'yi ziyaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Gökçeada Cemevi ve Bozcaada-Gökçeada Metropoliti Sayın Kyrillos Sykisi'yi ziyaret ettik. Bir ülkenin gerçek zenginliği tek seslilikte değil, farklı dillerin, inançların, hafızaların ve yaşam biçimlerinin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşayabilmesindedir. Bizler bütün renklerimizle ve kimliklerimizle birlikteyiz."

Kaynak: ANKA
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