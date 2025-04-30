DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'e Destek Mesajı
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında doktorların açıklamaları dışında çıkan söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Doğan, umutlu bekleyişin sürdüğünü ifade etti.
(İSTANBUL) - Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder hakkında doktorların yaptığı açıklamalar dışında çıkan söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili arkadaşımız, yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder için umutlu bekleyişimiz sürüyor. Doktorların son açıklamaları dışındaki karanlık söylentilere itibar etmeyiniz. Şifa nöbetindeyiz; dualar, iyi dilekler ve temennilerle…" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel