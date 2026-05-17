Osmaniye'de "Barış İçin Adım At" Yürüyüşü... Mersin Milletvekili Bozan: "Özgürlük Yasaları Bir An Önce Meclis'e Gelmeli"

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, "bir an önce özgürlük yasaları Meclis'e gelmeli. Bir an önce sürecin baş mimarı Sayın Öcalan'ın statüsü yasallığa kavuşmalı ve netleştirilmeli" dedi.

DEM Parti'nin birçok ilde organize ettiği "Barış İçin Adım At" yürüyüşü Osmaniye'de DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. DEM Parti Mersin Milletvekili Bozan, yürüyüş kapsamında yaptığı konuşmada, partisince düzenlenen yürüyüşlerde iktidara "barış için adım at" çağrısında bulunduklarını belirtti.

Ancak Osmaniye'deki yürüyüşün farklı bir anlamı olduğunu söyleyen Bozan, şöyle devam etti:

"Çünkü yaklaşık olarak 1,5 yıldır devam eden çözüm tartışmalarının baş aktörlerinden birisi olan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin seçim bölgesi ve memleketinden iktidara ve devlete sesleniyoruz, iktidara ve devlete Osmaniye'den diyoruz ki 'Barış için adıma atın'. Bugün bu sürecin baş aktörlerinen bir tanesi sayın Bahçeli ama bu sürecin baş mimarı Kürt halkı önderi Sayın Abdullah Öcalan. Bugün Sayın Bahçeli sürece dair düşüncelerini, önerilerini ve eleştirilerini nasıl özgür bir şekilde toplumla, halkla 86 milyon yurttaşla paylaşabiliyorsa, aynı şekilde bu sürecin baş mimarı olan Kürt halkı önderi Sayın Abdullah Öcalan da sürece dair, çözüme dair, barışa dair düşüncelerini ve önerilerini toplumla, halkla, 86 milyon yurttaşla paylaşabilmeli."

"ÖZGÜRLÜK YASALARI BİR AN ÖNCE MECLİS'E GELMELİ"

Meclis'te çözüm süreci için 1,5 yıldır adım atılıp raporlar hazırlandığını ama gereğinin yerine getirilmediğini belirten Milletvekili Ali Bozan, "Osmaniye'den devlete ve iktidara çağrımız şu; bir an önce özgürlük yasaları Meclis'e gelmeli. Bir an önce sürecin baş mimarı Sayın Öcalan'ın statüsü yasallığa kavuşmalı ve netleştirilmeli. Bu 1,5 yıllık süre içerisinde Meclis'te çok önemli bir adım atıldı. Bir komisyon oluşturuldu ve bu komisyon bir rapor hazırladı ama aradan aylar geçmiş olmasına rağmen raporun gerekleri yerine getirilmiş değil. Bu raporun gereği olarak kayyumlar geri çekilmeli. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereği yerine getirilmeli" diye konuştu.

"SORUMLULUK ALIN, BARIŞ İÇİN ADIM ATIN"

DEM Parti Osmaniye Eş Başkanı Selda Uyğul da şunları söyledi:

"Biz milyonların barışı ve demokratik bir cumhuriyeti inşa etmeye gücü de iradesi de inancı da var. Barışı istemekten, barış için mücadele etmekten ve bu zemini büyütmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bizler barışta, demokratik bir cumhuriyette, eşitlik ve özgürlükte ısrarcıyız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında halkların eşit ve özgür bir arada yaşam iradesini barışla taçlandıracağız. Bunun için mücadele etmekten bir an dahi geri durmayacağız. Ancak bir yüz yıl daha kaybetmemek için siyasi iktidarın barış ve demokratik toplum sürecinin gerektirdiği somut, pratik adımlar atması Türkiye'nin bugünü ve geleceği için hayatidir."

Barışın nefes kadar ihtiyaç olduğunu söyleyen Uyğul, "Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir tarafından siyasi iktidara sesleniyoruz; meydanlara, sokaklara, caddelere taşan bu barış iradesine ses verin, sorumluluk alın, barış için adım atın. Çünkü barış şimdi aldığımız nefes kadar bir ihtiyaçtır. Zaman, kapsayıcı ve bütüncül yasal düzenlemelerle demokratik siyasete nefes aldırma zamanıdır. Süreç, özgür, eşit ve demokratik yaşamı inşa etme ve kazanma sürecidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA