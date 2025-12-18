Haberler

Dem Parti:  Leyla Zana'ya Yönelik Nefret Söylemini Kınıyoruz, İlgili Bakanlık ve Kurumlar Sorumluluk Almalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti, Bursaspor-Somaspor karşılaşmasında Leyla Zana'ya yönelik hakaretleri kınayarak, ilgili bakanlıkları ve kurumları sorumluluk almaya davet etti. Açıklamada, cinsiyetçi saldırı ve nefret söyleminin ceza hukuku içinde düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Dem Parti'den "Leyla Zana şahsında kadınlara yönelik cinsiyetçi saldırıyı ve nefret söylemini en sert biçimde kınıyoruz. En son örneğini tribünlerde gördüğümüz bu nefret diline karşı ilgili Bakanlık ve kurumları sorumluluk almaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı.

DEM Parti, Bursaspor-Somaspor karşılaşması sırasında tribünlerde Leyla Zana'ya yönelik hakaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kadınlara yönelik cinsiyetçi saldırı ve nefret söylemi kınanarak, ilgili bakanlık ve kurumlara gereğinin yapılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Leyla Zana şahsında kadınlara yönelik cinsiyetçi saldırıyı ve nefret söylemini en sert biçimde kınıyoruz. En son örneğini tribünlerde gördüğümüz bu nefret diline karşı ilgili bakanlık ve kurumları sorumluluk almaya davet ediyoruz. Tribünlerden yayılan bu zehirli dil erkek egemen, ırkçı ve faşizan bir zihniyetin dışavurumudur. Cinsiyetçi küfür suçtur, nefret söylemi suçtur, hedef gösterme suçtur.

Sessiz kalan herkes bu suça ortaktır. Bursaspor yönetimini, Türkiye Futbol Federasyonunu ve müsabakadan sorumlu tüm birimleri derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. Ayrıca, Türkiye'nin acilen bir ayrımcılıkla mücadele mevzuatına ihtiyaç duyduğu bu son örnekten de açıkça görülmektedir. Ayrımcılık ve nefret söylemi ceza hukuku içinde ayrı bir bölüm halinde düzenlenmelidir. İfade özgürlüğü sınırının dışında bulunan nefret söylemine karşı cezai yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
Kira gelirinde istisna daraltıldı! Ev sahiplerini ilgilendiren kritik değişiklik

Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kira gelirinde istisna daraltıldı
title