DEM Parti'den KKTC'ye taziye ve soruşturma takibi

Dem Parti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a Girne açıklarında dün alabora olan yolcu gemisiyle ilgili mektup gönderdi.

Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan imzasını taşıyan mektupta, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan bu büyük acı karşısında, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve halklarımıza en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Kayıp olanların yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde bir an önce sağ salim bulunması en büyük temennimizdir. Bu trajedinin nedenlerinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açığa çıkarılması, adalet ve kamu vicdanı açısından hayati önem taşımaktadır. Faciaya ilişkin soruşturmanın hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs ayağında şeffaf, titiz ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına DEM Parti olarak konunun takipçisi olacağımızı, TBMM'de bir araştırma komisyonu oluşturulması da dahil olmak üzere üzerimize düşen ne varsa eksiksiz biçimde yapılacağını bilmenizi isteriz."

Kaynak: AA