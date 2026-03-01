Haberler

DEM Parti'den ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama Açıklaması

DEM Parti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve bu tür müdahalelerin bölgesel sonuçlarına dikkat çekti. Parti, Iran halkının demokrasi ve özgürlük taleplerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Dem Parti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Küresel ve bölgesel güçlerin, İran'da demokrasi ve özgürlüklerden ziyade tarihteki diğer örneklerde olduğu gibi kendileri için tehdit olmaktan çıkacak yeni bir düzen kurma arayışında oldukları açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıların sonuçlarının olası bölgesel etkileri konusunda tüm tarafları uyarıyoruz. Küresel ve bölgesel güçlerin, İran'da demokrasi ve özgürlüklerden ziyade tarihteki diğer örneklerde olduğu gibi kendileri için tehdit olmaktan çıkacak yeni bir düzen kurma arayışında oldukları açıktır." ifadelerine yer verildi.

İran halkının toplumsal barışa ve demokrasiye yönelik girişimlerinin arkasında durulduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'daki mevcut rejimin dışarıdan dizaynlarla değil, halkların ortak iradesiyle değişmesinin mümkün olduğunu savunmaya devam edeceğiz. Tüm tarafları İran halklarının demokrasi ve özgürlük taleplerini dikkate alarak saldırıları durdurmaya, diyalog ve müzakere zeminine dönmeye çağırıyoruz."

