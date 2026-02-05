Haberler

Esp Eş Genel Başkanı Çepni Tutuklandı.

Güncelleme:
DEM Parti, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne yapılan operasyonda Eş Genel Başkan Murat Çepni'nin de aralarında bulunduğu 47 kişinin tutuklanmasına karşı çıkarak, iktidara operasyonları sonlandırma çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Dem Parti, bileşenlerinden Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne yönelik operasyonda, Eş Genel Başkan Murat Çepni'nin de aralarında bulunduğu 47 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "İktidar, yargı eliyle yürüttüğü bu operasyonlara son vermeli; yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

Dem Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bileşen partimiz ESP'ye yönelik gerçekleşen operasyonda Eş Genel Başkan Murat Çepni dahil 47 yoldaşımız tutuklandı, 42 yoldaşımız ise hala gözaltında tutuluyor. Demokratik siyaset yapmak isteyenleri gözaltı, tutuklama ve baskı politikalarıyla engelleme yaklaşımından artık vazgeçilmelidir. İktidar, yargı eliyle yürüttüğü bu operasyonlara son vermeli; yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
