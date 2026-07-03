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Tuncer Bakırhan'dan Deniz Göktaş'ın Tutukluluğuna Tepki: Hukuk Skandalıdır

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını 'hukuk skandalı' olarak nitelendirerek karardan derhal dönülmesi çağrısı yaptı.

(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Deniz Göktaş hakkında tutuklama kararı verilmesi hukuk skandalıdır" dedi.

"Deniz Göktaş hakkında tutuklama kararı verilmesi hukuk skandalıdır. Bu skandaldan derhal dönülmesi çağrısı yapıyoruz. Söz söylemeyi ve düşünce ifade etmeyi sağlayacak hukuki ve demokratik güvenceleri savunmaya devam edeceğiz."

Türkiye'yi düşünce ve ifade özgürlüğünün tam ve etkili şekilde güvence altında olduğu demokratik bir cumhuriyete ve demokratik bir topluma kavuşturacağız."

Kaynak: ANKA
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