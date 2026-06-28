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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Bağcılar'da "Özgürlük Mitingi"ne katıldı

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bağcılar’daki mitingde barış ve demokratikleşme çağrısı yaparak, çerçeve yasanın önemine vurgu yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince Bağcılar'da düzenlenen "Özgürlük Mitingi"ne katıldı.

Bağcılar Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde konuşan Bakırhan, hayatını kaybeden sanatçı Kadir İnanır'ı anarak, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Dünyanın ve Orta Doğu'nun değiştiğini belirten Bakırhan, artık ülkelerin geçmişini gözden geçirerek, daha demokratik bir düzen yaratmak zorunda olduğunu söyledi.

Bakırhan, Türkiye'nin de değişime gebe bir süreç yaşadığını ifade ederek, "Demokrasiyle, kardeşlikle, eşit yurttaşlıkla bu ülkeyi yeniden daha güçlü, kardeşleştirerek kurmak zorundayız." dedi.

Bir yıl önce Süleymaniye'de silahların yakıldığı törende bulunduklarını dile getiren Bakırhan, "Bir yıl önce silahlar yakıldı, ancak o silahları yakanlar hala ülkeye dönemediler. Bir yıl kaybettik. Artık bu süreci daha fazla ertelemeden, daha fazla oyalamadan, daha fazla uzatmadan bir çözüme kavuşturmamız gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz. Hiç kimse, ama hiç kimse barışın kapısında geri çevrilmemelidir. Hiç kimse, 'Bu dönebilir, şu dönemez.' dememelidir. Barışın kapısı gelmek isteyen herkese açık olmalıdır. Çerçeve yasa, demokratikleşmenin anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, barış geciktikçe sabotajlara ve risklere açık hale geleceğini söyleyerek, "Halkların barışından ve buluşmasından korkanlar var. Dolayısıyla bu barış karşıtlarının karşısında, bu süreci ertelemeden, bir an önce yasal adımlarla bir yerlere ulaştırmak, siyasetin temel görevidir." dedi.

Mitingin ardından konser verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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