DEM Parti'den 6-7 Eylül Pogromu açıklaması: 'Nefretin örgütlenmesine izin vermeyeceğiz'

(ANKARA) - Dem Parti'den 6-7 Eylül olaylarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Geçmişle gerçek anlamda yüzleşmek yalnızca yaşananları hatırlamak değildir; benzer acıların bir daha yaşanmaması için bugünün sorumluluğunu üstlenmektir. 6-7 Eylül'ün bize bıraktığı en büyük sorumluluk da nefretin örgütlenmesine izin vermemek; herkesin kimliği, dili ve inancıyla eşit ve özgür yaşayabileceği demokratik bir toplumu hep birlikte kurmaktır" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6-7 Eylül 1955 Pogromu bu ülkenin yüzleşilmemiş en ağır utançlarından biridir. Başta Rumlar olmak üzere Ermeni ve Yahudi yurttaşların evlerinin, işyerlerinin ve ibadethanelerinin hedef alındığı; insanların yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda bırakıldığı o karanlık günleri unutmayacağız. Pogromda yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Geçmişle gerçek anlamda yüzleşmek yalnızca yaşananları hatırlamak değildir; benzer acıların bir daha yaşanmaması için bugünün sorumluluğunu üstlenmektir. 6-7 Eylül'ün bize bıraktığı en büyük sorumluluk da nefretin örgütlenmesine izin vermemek; herkesin kimliği, dili ve inancıyla eşit ve özgür yaşayabileceği demokratik bir toplumu hep birlikte kurmaktır" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA