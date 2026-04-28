Haberler

Dem Parti'den 1 Mayıs Öncesi Düzenlenen Operasyonlara Tepki: "Demokratik Siyaset Alanını Daraltmaya Yönelik Bu Tür Müdahaleleri Kabul Etmiyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, parti bileşenlerine yönelik operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Demokratik siyaset alanını daraltmaya yönelik bu tür müdahaleleri kabul etmiyoruz. Daha önce de defalarca denenen ancak sonuç vermeyen baskı ve sindirme politikalarının yeniden devreye sokulması, toplumsal gerilimleri derinleştirmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin devam ettiği, demokratik değerlerin güçlendirilmesi gereken böylesi bir dönemde bu tür operasyonlarda ısrar edilmesi kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

(ANKARA) - DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, parti bileşenlerine yönelik operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Demokratik siyaset alanını daraltmaya yönelik bu tür müdahaleleri kabul etmiyoruz. Daha önce de defalarca denenen ancak sonuç vermeyen baskı ve sindirme politikalarının yeniden devreye sokulması, toplumsal gerilimleri derinleştirmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin devam ettiği, demokratik değerlerin güçlendirilmesi gereken böylesi bir dönemde bu tür operasyonlarda ısrar edilmesi kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sabah, 1 Mayıs öncesinde bileşen partilerimiz ESP, SODAP ve SYKP ile Öğrenci Dayanışması, Öğrenci İnisiyatifi, Partizan, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Halkın Hukuk Bürosu'nun da aralarında bulunduğu sol ve sosyalist kesimlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı."

Demokratik siyaset alanını daraltmaya yönelik bu tür müdahaleleri kabul etmiyoruz. Daha önce de defalarca denenen ancak sonuç vermeyen baskı ve sindirme politikalarının yeniden devreye sokulması, toplumsal gerilimleri derinleştirmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin devam ettiği, demokratik değerlerin güçlendirilmesi gereken böylesi bir dönemde bu tür operasyonlarda ısrar edilmesi kabul edilemez. İfade özgürlüğüne ve siyasal faaliyetlere yönelik baskılar demokrasiye zarar vermekte, toplumsal barışın inşasını zorlaştırmaktadır. Gerçek bir çözümün yolu, baskı ve gözaltı politikalarından değil, açık, şeffaf ve kapsayıcı bir diyalog ortamının sağlanmasından geçer. Demokratik siyasete yönelik saldırı ve müdahaleler artık son bulmalıdır."

Kaynak: ANKA
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu