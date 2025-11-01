Haberler

Deli Ayten Tiyatro Oyunu Bursa'da Sahnelendi

Güncelleme:
Bursa'da 'Deli Ayten' lakabıyla tanınan Ayten Şenaşık'ın hayatını konu alan tiyatro oyunu Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Yönetmen Arda Mat'ın 'Cümbüş Hasan' rolünü üstlendiği oyunda, toplumda dışlanmış bir kadının yalnızlığı ve acıları işleniyor.

"Deli Ayten" adlı tiyatro oyunu Bursa'da izleyiciyle buluştu.

Bursa'da "Deli Ayten" lakabıyla tanınan ve 1992 yılında hayatını kaybeden Ayten Şenaşık'ın hayatının anlatıldığı tiyatro oyunu Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Yönetmenliğini ve "Cümbüş Hasan" rolünü Arda Mat'ın yaptığı oyunda, Sara Atmaca "Deli Ayten" karakterini canlandırdı.

Bahtiyar Özdemir, Selçuk Salih Başhan, Fatma Mutlu, Orhan Efe Sakarya, Sibel Uyanıklar Kasap, Orhan Ergün ve Adnan Tunalı'nın yer aldığı oyunda, toplum tarafından dışlanmış ama halk arasında efsaneleşmiş bir kadının yalnızlığı, acıları ve aşkı anlatıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
