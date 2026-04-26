Delhi-Zürih Seferini Yapan Yolcu Uçağının Motoru Kalkış Sırasında Alev Aldı: 6 Yaralı
YENİ DELHİ, 26 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den İsviçre'nin Zürih kentine gitmeye hazırlanan İsviçre Uluslararası Hava Yolları'na (Swiss) ait yolcu uçağının, motor arızası nedeniyle kalkışı yarıda kesmesi sonucu 6 yolcu yaralandı.
Economic Times'ın haberine göre Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda pazar günü yaşanan olayda, kalkış sırasında motorlardan birinin alev alması üzerine mürettebat uçağı durdurarak acil tahliye başlattı.
Kaynak: Xinhua