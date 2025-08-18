Delhi'de Okullara Bomba İhbarı: Asılsız Çıktı

YENİ DELHİ, 18 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi de kapsayan Delhi bölgesinde pazartesi günü bazı okullara bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine okullara polis ekipleri, itfaiye personeli ve bomba imha ekipleri gönderildi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre bilinmeyen kişilerden tehdit içerikli e-postalar alan Dwarka'daki 4 okul, polis yetkililerine haber verdi.

Bunun üzerine bomba tespit ve imha ekipleri, köpek ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri derhal bu okullara gönderildi.

Bir polis yetkilisi, "İncelemede hiçbir şüpheli bulguya rastlanmadı. Tehditlerin asılsız olduğu ortaya çıktı" dedi.

Yerel Indian Express gazetesinde yer alan habere göre pazartesi günü sabah saatlerinde Delhi'deki 20 okula bomba tehdidi içeren e-postalar gönderilmesi üzerine yetkililer bu okulların binalarında arama yaptı.

Geçtiğimiz ay başkentteki birçok okul da benzer bomba ihbarları almış, ancak bu ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Geçen yıl asılsız tehditler nedeniyle ülke genelinde havayolları, okullar, hastaneler ve otellerde kaos yaşandı.