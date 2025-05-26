Dekoratif Beton Kemerin Yıkılması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Dekoratif Beton Kemerin Yıkılması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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İzmir Menemen'de bir düğün salonunda dekoratif beton kemerin çökmesi sonucu Güler Baltacı ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde dekoratif beton kemerin yıkılması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yahşelli Mahallesi'nde dün bir anaokulunun düğün salonunda düzenlenen kahvaltı organizasyonu sonrasında dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu ağır yaralanan Güler Baltacı (35), tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Baltacı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayda hayatını kaybeden Baltacı çifti için yarın İzmir Şehir Hastanesi'nde saat 10.00'da tören düzenleneceği öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan işletme yetkilisi N.C. (50) ile eşi G.C. (56) ve oğulları İ.C. (29), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, N.C. ve G.C. serbest bırakıldı.

İ.C'nin ifadesinde, düğün salonunun işletme ruhsatının annesinin üzerine olduğunu, işletmeyi kendisinin çalıştırdığını söylediği öğrenildi.

Olay

Yahşelli Mahallesi'nde dün bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmış, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) enkazın altında kalmıştı.

İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamamış, eşi Baltacı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti.

Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C. ile eşi G.C. ve oğulları İ.C. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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