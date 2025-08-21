Değirmendeki Kaza: Mehmet Taş Hayatını Kaybetti

ESKİŞEHİR'de değirmendeki yem kırma makinesine düşen Mehmet Taş (29), hayatını kaybetti.

Olay, Beylikova ilçesindeki bir değirmende meydana geldi. Mehmet Taş, değirmene getirilen arpa çuvallarını indirdiği sırada, dengesini kaybederek, yem kırma makinesine düştü. Çevredekilerin yardımıyla düştüğü makineden çıkarılan Taş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.