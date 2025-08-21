Değirmendeki Kaza: Mehmet Taş Hayatını Kaybetti

Değirmendeki Kaza: Mehmet Taş Hayatını Kaybetti
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yem kırma makinesine düşen 29 yaşındaki Mehmet Taş, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de değirmendeki yem kırma makinesine düşen Mehmet Taş (29), hayatını kaybetti.

Olay, Beylikova ilçesindeki bir değirmende meydana geldi. Mehmet Taş, değirmene getirilen arpa çuvallarını indirdiği sırada, dengesini kaybederek, yem kırma makinesine düştü. Çevredekilerin yardımıyla düştüğü makineden çıkarılan Taş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
