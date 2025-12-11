Haberler

Bartın'da 78 yaşındaki kadın defne yaprağı toplamak için ormana gitti, kayboldu

Güncelleme:
Bartın'ın Gençali köyünde defne yaprağı toplamak üzere ormana giden 78 yaşındaki Zehra Günay, evine dönmeyince kayıp ihbarında bulunuldu. Arama çalışmaları sürdürülmesine rağmen henüz kendisine ulaşılamadı.

BARTIN'ın Gençali köyünde defne yaprağı toplamak üzere ormana gittikten sonra bir daha kendisine ulaşılamayan Zehra Günay (78) için arama çalışması başlatıldı.

Gençali köyünde oturan Zehra Günay, dün saat 14.00 sıralarında defne yaprağı toplamak için ormana gitti. Kadının evine dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma ve komando ekipleri sevk edildi. 5 kilometrelik alanda arama çalışmalarına jandarma iz takip köpeği, termal dron ve termal dronla 70 kişilik ekip ve köylüler arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında yaşlı kadına ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
